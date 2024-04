Un pareggio che ci può stare. Manca sempre un pizzico in più

Un pareggio contro la terza in classifica (ora quarta) non può che essere accolto con soddisfazione. Il Venezia visto al Del Duca con un pizzico di qualità e di serenità in più poteva anche essere battuto, ma se non si tira mai nello specchio della porta, non si possono avere recriminazioni. E’ piaciuta la prestazione dopo il secondo tempo abulico di La Spezia, ma anche stavolta l’apporto dei subentrati è stato davvero inconsistente. Inspiegabili in questo senso le sostituzioni decise da Mister Carrera in particolare quella di un arrabbiatissimo Rodriguez per inserire D’Uffizi che invece avrebbe dovuto prendere il posto di uno stanchissimo Masini. Forzato il cambio di Duris per un fantasma come Valzania. Due sostituzioni che hanno costretto poi l’Ascoli a giocare senza attaccanti di ruolo, fino all’ingresso di Streng.