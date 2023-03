Un po’ di Maceratese in maglia azzurra C’è anche Federico Pierluigi tra i baby talentuosi

Questa volta non ha segnato o forse, visto lo splendido rapporto con la porta avversaria, è meglio dire non ancora…ma Federico Pierluigi può già esultare con un grido alto e bello come non mai. E con lui la Maceratese. Il centravanti classe 2006 ha infatti ricevuto la convocazione per indossare la maglia azzurra. È stato chiamato per prendere parte al raduno della Rappresentativa nazionale Lnd Under17 e da lunedì è appunto in Liguria con i pari età più talentuosi di tutta la penisola. Un gran risultato per l’attaccante (unico della provincia e di tutte le Marche tra i 23 selezionati) che in questi mesi è esploso a suon di reti. Prima trascinando gli Allievi, poi anche la Juniores fino a debuttare con la Prima squadra in Eccellenza. Monitorato da vari scout, aveva già ottenuto la convocazione per lo stage riservato ai migliori prospetti del centro Italia, adesso è salito di livello (imitando un altro baby della Maceratese, il terzino nipote d’arte Jacopo Ciappelloni) venendo raggruppato tra i top Lnd di tutta Italia.

Felicissimo Federico, orgogliosi il presidente della Maceratese Alberto Crocioni e il responsabile tecnico del settore giovanile biancorosso Paolo Morresi. La prestigiosa vetrina lo sta vedendo protagonista da due giorni, con gli altri Under17, negli allenamenti in corso di svolgimento a Lavagna. Lunedì è stato il primo giorno e la selezione azzurra ha effettuato un allenamento, il giorno successivo la squadra ha lavorato alla mattina e al pomeriggio. Infine alle 12 di oggi a Genova verrà disputata una interessante amichevole tra la rappresentativa azzurra e il Genoa Under17 e magari il baby bomber della Rata colpirà ancora.

Andrea Scoppa