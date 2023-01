Un punto tra Aurora Treia e Casette Verdini

AURORA

3

CASETTE VERDINI

3

AURORA : Cartechini, Marchetti, Cervigni (10’ st Filacaro), Romagnoli, Palazzetti, Mulinari, Gobbi, Piancatelli (29’ st Capradossi), Andreucci, Badiali (30’ st Di Francesco), Capponi (15’ st Fratini). All. Passarini.

CASETTE VERDINI: Grifi, Donnari, Marziali, Lami (7’ st Maffei), Tidei, Tacconi (7’ st Bordi), Tidiane, Russo, Ulivello (39’ st Ramadori), Sejfullai (46’ Malaccari), Romanski (29’ st Ribichini). All. Lattanzi.

Arbitro: Ferroni di Fermo.

Reti: 1’ Tidei, 5’ Capponi, 29’ Ulivello, 40’ Mulinari, 45’ Mulinari (R), 21’ st autogol Palazzetti.

Note: espulsi per somma di ammonizioni Mulinari al 53’ e Di Francesco al 94’.

Partita vivace giocata bene dalle formazioni, condizionata da un arbitraggio incerto. Il Casette Verdini al primo minuto passa in vantaggio con Tidei che spiazza di testa il portiere. L’Aurora Treia pareggia con Capponi (5’) appostato sul secondo palo. Le occasioni si susseguono da una parte e dall’altra fino a quando Russo (29’) colpisce su punizione la base del palo, la palla torna in area dove Ulivello segna. L’arbitro convalida tra le proteste. L’Aurora Treia spinge e si rende pericolosa con Badiali che colpisce il palo e con Mulinarsi sul quale è bravo il portiere. Al 40’ il pareggio con Mulinari che sfrutta l’assist di Capponi. Al 45’ l’arbitro assegna il rigore ai padroni di casa per un fallo di mano di Tacconi, dal dischetto segna Mulinari. Al 53’ viene espulso Mulinari per doppia ammonizione e il Casette Verdini prende le redini del match. Al 66’ c’è il pareggio: Bordi tira forte al centro, Palazzetti per anticipare Ulivello devia la palla nella propria rete. Il Casette Verdini è pericoloso con Romanski che dal limite sfiora la traversa. Al 94’ viene espulso Di Francesco per doppia ammonizione comminata per avere simulato un rigore che sembrava potesse esserci.

Francesco Compagnoni