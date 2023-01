Un recanatese dg della Fermana "Per me sarà una partita speciale"

Fermana-Recanatese è anche una sfida del "cuore". Molteplici gli incroci, prettamente calcistici ma anche di altra natura che renderanno questa partita decisamente speciale. Le esigenze della classifica sono di gran lunga prioritarie, ma in tribuna saranno in diversi coloro che assisteranno al derby con un animo particolare. Tra questi sicuramente Andrea Tubaldi, direttore generale dei canarini: "Non sarà – dice – una partita come le altre. I tifosi sono gemellati, ci sono tanti rapporti tra le città ed io sono recanatese e vivo tuttora a Recanati. Ho allenato tre anni la squadra giallorossa (dal 2001 al 2004 subentrando in una circostanza a Francesco Grilli e nell’altra a Maurizio Di Clemente, prima di essere esonerato in una stagione culminata con la retrocessione in Promozione, ndr), ma era una società molto più povera di mezzi e risorse con presidenti Pietro Clementi e Michele Moretti. La svolta arrivò un paio di stagioni dopo con la scalata in D".

Tornando all’attualità, domani si troveranno di fronte due compagini in una buona condizione.

"Proprio così e sarà anche interessante vedere in campo due formazioni che hanno un monte ingaggi tra i più bassi in assoluto di tutta la C. Sono molto contento dell’andamento della mia squadra: ci ho sempre creduto anche nel lungo periodo senza vittorie (oltre 2 mesi sino a fine novembre ndr) che era però quasi inevitabile considerando i nostri ritardi di preparazione con una rosa formatasi a pochi giorni dal via del campionato".

I giallorossi invece hanno puntato forte sulla spina dorsale dello scorso anno.

"Stanno facendo benissimo ed anch’io non mi aspettavo un rendimento di questo genere. Hanno un allenatore estremamente bravo il cui lavoro è stato un po’ più agevole per la profonda conoscenza del gruppo. Affrontiamo la Recanatese nel suo momento migliore e per noi non è molto tranquillizzante".

Stimolante il confronto tra i due capitani e leader, Sbaffo e Giandonato.

"Sbaffo sta facendo la differenza, Manuel è una mia scommessa vinta. Non tutti erano convinti su di lui, ma ho preso in carico questa responsabilità che ci sta dando grandi soddisfazioni".

Dove può decidersi la gara?

"Prevarrà chi sbaglierà di meno. I reparti difensivi qualche errorino nel recente passato l’hanno commesso e l’attenzione in quel reparto sarà determinante".

Come vivrà la gara?

"Con partecipazione, come sempre".

Andrea Verdolini