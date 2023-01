Un successo il torneo di Recanati

La terna Luca Miconi, Marcello Orrù e Simone Rossetti (XXIV Maggio Macerata) ha vinto il Trofeo Città di Recanati. Le squadre erano a composizione condizionata, per esempio non potevano esserci due giocatori di categoria A nella stessa formazione e con un giocatore di A non potevano giocare due di B, ma almeno uno doveva essere di categoria C. Erano 55 le terne iscritte, la direzione di gara affidata a Graziano Gattari.

I vincitori hanno sconfitto in finale 12-1 la terna formata da padre e figlio Lorenzo e Nicola Bonfigli insieme con Mariano Montironi (Sambucheto).

Terzo posto per Luca Capponi, Matteo Pergolesi, Nicola Principi (Tolentino) e quarti Giuseppe Grassetti, Tarcisio Mattiacci e Domenico Sbrascini (Morrovalle).