Un successo il trofeo Scarpetta di Morrovalle

Tutti i migliori giocatori di bocce under 18 e under 15 d’Italia si sono trovati a Morrovalle per l’8ª prova del circuito nazionale Superprestige juniores. Si trattava del Trofeo Scarpetta d’oro, dedicato alla memoria di Nazzareno Sagripanti, scomparso lo scorso anno.

Agli ordini del direttore di gara Silvio Giustozzi si sono sfidati 26 atleti nella competizione under 18 e 37 in quella under 15 con semifinali e finali di entrambe categorie disputatesi all’aperto sulle corsie di gioco del Parco Pegaso di Trodica. La gara under 18 è stata vinta dal milanese Kevin Della Schiava (Caccialanza) che ha sconfitto 10-3 Gilda Franceschini (Spoleto). Terzo Tommaso Martini (Ancona 2000). Nella categoria under 15 successo di Matteo Martini (Ancona 2000) che in finale ha sconfitto Matteo Simeoni (Spoleto). Sul gradino più basso del podio due della Bocciofila Tolentino: Beatrice Cesoroni e Matteo Pergolesi (Tolentino).