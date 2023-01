"Un Tolentino affamato di punti contro Vasto"

"Quella con la Vastese è una delle 17 tappe che ci aspettano per scalare una montagna altissima, sappiamo che l’impresa è dura, ma vogliamo arrivare in cima". Sono le prime parole del 2023 dell’allenatore Maurizio Mattoni alla vigilia della trasferta in Abruzzo, dove il Tolentino è impegnato domani nell’anticipo della prima giornata di ritorno del campionato di serie D. "Per noi è indifferente che si giochi di sabato o di domenica – aggiunge l’allenatore cremisi – perché ormai ogni partita è decisiva: dobbiamo ottenere un risultato positivo. La forza del gruppo mi dà speranza, alleno dei ragazzi eccezionali, che in questi mesi non hanno mai mollato, nonostante raccogliessimo sicuramente meno di quanto meritato. Finché avrò la possibilità di restare sulla panchina del Tolentino darò il massimo per questa maglia, così come il gruppo che alleno". Mattoni lo definisce "fantastico" e, parlando dei nuovi arrivi, si dice molto soddisfatto: "La pausa natalizia ci è servita per conoscerli – sottolinea il tecnico – e per inserirli al meglio nella squadra. Ringrazio la società e il diesse Antinori per quanto fatto per rafforzare la rosa. Abbiamo fatto doppie sedute quotidiane di allenamento e ci siamo preparati bene per la ripresa del torneo. Ora, a parte qualche acciacco fra gli under, andiamo ad affrontare la Vastese con tutto l’organico a disposizione. Ci aspetta un avversario che pure ha cambiato molti elementi durante il mercato di dicembre, con l’obiettivo di risalire la china. Ma anche il Tolentino ha tanta fame di punti, sarà sicuramente un bella sfida".

m. g.