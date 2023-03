Un tour de force per la Virtus Domani in casa del Foligno

La C Gold va di corsa, con 3 partite in 8 giorni. Gli appuntamenti per la Virtus: domani alle 18 a Foligno e poi due match casalinghi, mercoledì alle 21 con lo spauracchio Bramante Pesaro e la domenica successiva alle 18 con la Taurus Jesi. Dopo questo tour de force residueranno due sole partite nella stagione regolare. Non una coda agevole di "regular" per gli aquilotti. Quella di Foligno si prospetta come una trasferta-trappola ricca di insidie. Gli umbri occupano uno degli ultimi scranni della zona play-off ma incarnano il profilo della squadra rognosa.Non hanno cambiato fisionomia rispetto all’andata, quando diedero parecchio filo da torcere alla Virtus almeno per 20’. Poi Bazani fece la differenza ispirando l’allungo decisivo. Vincere lì significherebbe, per coach Schiavi e i suoi ragazzi, puntellare in modo significativo il primato nel girone. Domani squadra al completo.