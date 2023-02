Un turno negativo per i team giallorossi

Fermi i campionati femminili under, i risultati delle formazioni maschili della Recanatese non sono stati troppo incoraggianti. Per la Primavera è arrivato un altro pesante ko dopo quello nel turno precedente quando il Cerignola ha vinto 7-2, stavolta i giallorossi non hanno approfittato del turno casalingo e hanno ceduto vistosamente al San Donato Tavarnelle 6-2. E pensare che l’avvio era stato incoraggiante con le reti di Guidobaldi e Valleja, poi si sono fatti valere gli ospiti.

Buona invece la prestazione offerta dagli Under 17 Nazionali che hanno superato la Fermana 4-2, due gli autogol e quindi le reti messe a segno da Masi e Canonici (sette giorni prima con la tripletta di Masi avevano pareggiato 3-3 contro i bianconeri del Cesena.

Nuova battuta d’arresto anche per gli Under 15 sconfitti dalla Fermana 3-1, per i giallorossi gol bandiera di Papini.