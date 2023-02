I provvedimenti del giudice sportivo dall’Eccellenza alla Prima categoria.

Eccellenza. Due turni: Muratori (Atletico Gallo), Suarato (Castelfidardo). Un turno: Omiccioli (Valdichienti Ponte), Federico Camilloni (Montefano), Conti (Fossombrone), Casale e Marucci (Atletico Ascoli), Petrucci (Azzurra Colli).

Promozione. Quattro turni: D’Angelo (A. Centobuchi) "In reazione alla condotta subita dall’avversario, lo inseguiva – si legge nella motivazione – colpendolo con numerosi calci e pugni al volto, causando un evidente ematoma allo zigomo del calciatore. A fine gara". Tre turni: Sejfullai (Casette Verdini) "in quanto – si legge nella motivazione – per avere lanciato, al termine della gara, la borsa del ghiaccio verso un avversario colpendolo in modo lieve, e per aver tirato un pugno ad un avversario senza causare conseguenze". Due turni: Capriotti (Castel di Lama), Guermandi (Cluentina), Isidori e Islami (Monturano). Un turno: Ruggeri (Civitanovese), Scoccia (Cluentina), Zandri (Trodica), Iacoponi e Marcaccio (Palmense).

Prima categoria. Un turno: Zitti (Cingolana San Francesco), Luciani (Cska Amatori Corridonia), Quadrini (Settempeda), Pietrella (Urbis Salvia).

Squalificato fino al 22 novembre Buratti, allenatore dell’Elpidiense Cascinare "per comportamento irriguardoso – si legge nella motivazione – nei confronti di un dirigente avversario e del direttore di gara".

Inibito fino al primo marzo Marinangeli (Montemilone Pollenza): "Per essere entrato nello spazio antistante gli spogliatoi – si legge nella motivazione – per proferire espressioni irriguardose nei confronti dell’arbitro dell’osservatore arbitrale"