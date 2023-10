Una bella Banca Macerata con la Sir Perugia: parità nell'allenamento congiunto

SIR SUSA VIM

BANCA MACERATA

SIR SUSA VIM : Tesone, Ben Tara 25, Candellaro 6, Solè 7, Held 12, Fiori 1, Colaci (libero), Cassieri 1, Severini 2, Dionigi 4, Toscani (libero), Fossa. All. Lorenzetti.

BANCA MACERATA: Marsili 4, Casaro 11, Fall 4, Orazi 5, Zornetta 8, Lazzaretto 7, Gabbanelli (libero), Ravellino (libero), Pahor 1, Owusu, Penna 7, Sanfilippo 5, Scrollavezza 1, D’Amato 1. N.e.: Martusciello. All: Maurizio Castellano.

Parziali: 26-24, 25-23, 20-25, 22-25.

Note. Perugia: 31 b.s., 4 ace, 51% ric. pos., 24% ric. prf., 48% att., 2 muri. Macerata: 23 b.s., 5 ace, 50% ric. pos., 24% ric. prf., 45% att., 9 muri.

Esame superato dal Volley Banca Macerata nell’allenamento congiunto con la Sir Susa Vim Perugia, una delle protagonite della Superlega. Al PalaBarton finisce in parità con due set a testa sui quattro concordati dai coach. "È stata – ha detto Max Giaccardi, vice allenatore degli umbri – una sfida in cui fin dall’inizio c’è stata più fisicità, nel senso che Macerata è stata molto presente in campo fin dai primi palloni e ce la siamo dovuta guadagnare. I primi due set sono stati belli combattuti, poi abbiamo fatto alcuni cambi ed è sceso un po’ il ritmo, però direi che è stata una buona prova di squadra". Dalle parole del tecnico umbro salta agli occhi la bella prova offerta da Banca Macerata e ciò infonde fiducia. La formazione marchigiana ha fatto bene a Perugia confermando quanto di buono aveva mostrato nei precedenti test. Anche coach Castellano dal terzo parziale dà spazio ai giocatori dell’organico ricevendo buone indicazioni in vista del torneo il cui inizio è fissato al 15 ottobre con Bari che sarà di scena al Banca Macerata Forum. La prestazione offerta a Perugia fas bene al morale e testimonia che la squadra ha imboccato la strada giusta perché c’è una continuità di prestazione.