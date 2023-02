"Una bella prova, c’è da crescere sotto rete"

Nella tana del Fabriano Cerreto, è arrivato un pareggio a reti bianche per la Sangiustese, utile giusto ad allungare la striscia positiva che dura dall’inizio del girone di ritorno ma cambia poco in termini di graduatoria. "Abbiamo disputato un buon primo tempo, meno il secondo. Abbiamo cercato – analizza il tecnico calzaturiero Gabriele Morganti – in tutti i modi di arrivare al gol, pur rischiando qualcosa in più, senza però riuscirci. La mia squadra ha dato tutto, perciò, sotto questo aspetto sono molto contento". I rossoblù sono già concentrati al derby di domenica, quando allo stadio "La Croce" giungerà un Valdichienti Ponte al momento avanti di soli tre punti. "Sarà una settimana di lavoro molto importante – sottolinea Morganti – specialmente se consideriamo questa fase del campionato dove mancano otto partite alla fine, qualsiasi risultato può far pendere la bilancia da un verso o dall’altro. Dobbiamo prepararci all’appuntamento di domenica al meglio e far di tutto per portare a casa i tre punti. È vero – aggiunge – che bisogna allungare la serie positiva di risultati, però è necessario ottenere qualche vittoria in più. I risultati dell’ultima giornata dimostrano ancora una volta quanto sia equilibrato il campionato, ecco perché sarà fondamentale migliorarsi subito dove ci sono ancora alcune lacune e, per quanto ci riguarda, sicuramente dobbiamo finalizzare quanto creiamo".

Diego Pierluigi