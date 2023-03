Una brutta Lube, l’Halkbank alza la voce

Ankara

3

Lube

1

HALKBANK : Matic 9, Jaeschke 22, Maa 5, Abdel Aziz 16, Tayaz 7, Bruno 4, Done (L), Eksi, Koc, Gulmezoglu 5. N.E. Ivgen, Dogruluk, Coskun, Ulu. All. Atik.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Zaytsev 13, Chinenyeze 5, Nikolov 1, De Cecco 3, Anzani 3, Yant 12, Balaso (L), Garcia Fernandez 1, D’Amico, Bottolo 14, Diamantini 1. N.E. Sottile, Gottardo e Ambrose. All. Blengini.

Arbitri: Boulanger (Bel) e Yovchev (Bul).

Parziali: 21-25 (32’), 25-20 (25’), 25-23 (32’), 25-21 (28’).

Note: Halkbank battute sbagliate 27, ace 9, muri 9, ricezione 49% (perfetta 15%), attacco 50%; Lube bs 16, ace 4, muri 13, 28% (13%), 38%.

Per il terzo anno di fila la Lube cade nell’andata dei quarti di Champions. Ad Ankara i biancorossi vengono abbattuti in rimonta 3-1 dall’Halkbank al termine di una partita brutta, incapaci di piazzare break e di vincere gli scambi lunghi (appena 38% d’attacco), nuovamente in balìa di una ricezione disastrosa, talmente negativa da spingere i turchi a continuare a forzare nonostante 27 battute sbagliate (9 a testa per Jaeschke e Abdel Aziz, per l’opposto anche 8 muri subiti). Lo stop mette a repentaglio l’Europa, per evitare la terza eliminazione di fila anticipata Civitanova dovrà essere perfetta tra una settimana all’Eurosuole Forum, servirà imporsi da 3 punti e poi giocarsi tutto nel fatidico Golden set.

Primo set. Caricati dal palas (pieno anche per l’ingresso gratis), i turchi partono forte al servizio. La Lube si ritrova 7-3, però comincia a prendere le misure a muro e due punti di fila di Yant danno la parità a 8. Sul 13-11 fuori un negativo Nikolov, dentro Bottolo ed altri due block (Chinenyeze e De Cecco) propiziano il vantaggio 14-16. Ankara cala in battuta e Civitanova nel finale si affida a Bottolo che dà il 21-23. L’ennesima infrazione regala il set ball e Mattia beffa tutti con l’ace corto.

Secondo set. Si riparte punto a punto, Bottolo va ancora ma Ankara punge di più al centro (73% offensivo). Un attacco fuori di Yant causa il 22-19 e nel finale l’Halkbank piazza muri in serie su Yant e Garcia e strappa l’1-1.

Terzo set. Bottolo resta il migliore, ace e 9-12, mentre Yant ricade sul piede di Anzani ed esce per qualche scambio. "Gira" anche la battuta turca grazie a Maa che scaglia 3 siluri (due su Nikolov) e ribalta il punteggio: 15-14. Decisivo uno scambio lungo che ancora Maa fa suo per il 21-18. Garcia va lungo al servizio e fornisce il 24-21, Abdel Aziz chiude.

Quarto set. Chinenyeze si becca però due muri da Matic e Ankara scappa 12-9. Rientra Garcia e mette giù il 19-18 ma la Lube non trova continuità in attacco (anche De Cecco non perfetto) e alla fine Abdel Aziz, forzando, pesca il +4. Jaeschke segna il 24-20 e, in un palas che salta per la trepidazione, Matic sigla il 3-1.

Andrea Scoppa