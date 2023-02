"Una Maceratese in crescita contro l’Azzurra"

Oggi si troveranno di fronte due squadre in un ottimo momento di forma come dimostrano gli 11 punti conquistati dall’Azzurra Colli e i 9 dalla Maceratese nelle ultime cinque giornate. Alle 15 a Colli del Tronto sarà dato il fischio d’inizio dell’anticipo e per la squadra di Peppino Amadio si tratta dell’ennesimo esame. Guardando un po’ le statistiche balza agli occhi che la formazione ascolana abbia conquistato in casa 15 punti sui 36. "Può essere solo un’indicazione – dice Amadio – della loro abilità nel gioco di rimessa, però c’è da dire che l’Azzurra Colli ha dimostrato di essere una delle migliori realtà del campionato attraverso le prestazioni e i punti raccolti sia in casa che fuori. Al di là di ogni considerazione, si tratta di un avversario da temere". È una Maceratese che al momento non cambia pelle quando gioca all’Helvia Recina o fuori come testimoniano i 13 punti raccolti in trasferta sui 26. "Noi – spiega Amadio – non facciamo differenza nell’atteggiamento in casa e in trasferta". Per i biancorossi si tratta di una partita da affrontare con la massima attenzione perché gli avversari non riescano a sfruttare appieno i loro punti di forza. "Si tratta di una formazione che non molla mai, che ha individualità di rilievo, una su tutte direi Petrucci, all’interno di un complesso da tenere d’occhio". Però anche l’Azzurra Colli dovrà stare attenta perché la Maceratese sta facendo bene. "Siamo in fiducia e in crescita come stanno a dimostrare i risultati e le prestazioni. Poi ciascuna partita è una storia a sé, ogni avversario ha caratteristiche ben precise e di certo oggi dovremo stare attenti perché l’Azzurra Colli è temibile, a maggior ragione sul suo campo". Per questa gara il tecnico non potrà contare sullo squalificato Strano. "Capita durante l’anno che un giocatore possa essere squalificato, Strano è un elemento importante però sono fiducioso su chi lo sostituirà". Per il tecnico la partita di oggi ha un valore particolare essendo un ex. "Sono stati tre anni bellissimi e conservo un ottimo ricordo, ma adesso si è voltata pagina". Ora c’è da scrivere un nuovo capitolo alla guida della Maceratese.