Una rarità l’eliminazione ai quarti L’ultima volta nel 2015 con Latina

Gli scongiuri sono doverosi, comunque un’uscita di scena della Lube nei quarti di finale scudetto rappresenterebbe una quasi rarità. L’ultima volta infatti era accaduto nel 2015 e in quel caso Civitanova, ai primi playoff qui all’Eurosuole Forum, perse gara1 in casa, espugnò Latina ma poi riperse davanti al pubblico amico e fu eliminata. Alla guida di quella Top Volley c’era Blengini che poche settimane dopo passò sulla panchina biancorossa. Andando a ritroso, accadde anche nel 2008, in quel caso la serie fu più corta perché Macerata venne superata due volte su due da Roma che poi sarebbe stata fatta fuori dai futuri campioni di Trento. Cocente l’uscita di scena nel 2002, perché per la prima volta nella sua storia la Lube aveva vinto la regular season e si presentava da testa di serie numero uno nel tabellone della post season. Ed invece a sorpresa Ferrara la spuntò in gara5 al Fontescodella. La squadra di Masciarelli si rifece alzando la Champions League. L’anno prima invece niente da fare contro Milano che ebbe la meglio in tre duelli e poi perse la finale con la corazzata Treviso.

an. sc.