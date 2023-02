"Una regione piccola, ma grande nello sport"

"Complimenti a tutti quanti. L’aspetto che mi colpisce di più è come una regione piccola quanto le Marche, dal punto di vista territoriale e demografico, possa essere tanto grande a livello sportivo. Una grandezza palpabile sulle medaglie olimpiche e sui titoli nazionali e internazionali degli atleti e delle squadre, ma anche visibile nell’impegno del Comitato, delle Federazioni e dei pubblici amministratori per promuovere e fare crescere lo sport di base, con tante iniziative che sono diventate fiori all’occhiello". Lo ha detto ieri a Matelica il presidente nazionale del Coni, Giovanni Malagò, incontrando nell’auditorium dell’azienda Halley Informatica il presidente e i membri della giunta e del consiglio del Coni Marche, nonché decine di dirigenti sportivi regionali e provinciali. Hanno fatto gli onori di casa il sindaco Massimo Baldini e il presidente del Coni marchigiano, Fabio Luna, mentre non è potuto essere presente l’imprenditore Giovanni Ciccolini, titolare della Halley, colpito da un lutto familiare. C’erano però i rappresentanti delle due squadre di basket che l’azienda matelicese sponsorizza in serie B maschile e in A2 femminile, a cominciare dagli allenatori Antonio Trullo e Orazio Cutugno e dai capitani Matteo Caroli e Debora Gonzalez. Oltre ai vari temi di attualità sportiva toccati nel suo intervento (dalla riforma dello sport ai dati sulla pratica dell’attività fisica), Malagò ha elogiato Luna per "la dedizione e la passione al servizio dello sport marchigiano" e ha conferito la Stella d’Argento al sacerdote sangiorgese don Mario Lusek, cappellano della delegazione olimpica azzurra. Inoltre il presidente nazionale ha posto 50 spille ufficiali del Coni sui rever delle giacche di una selezionata cerchia di dirigenti, appartenenti a varie discipline sportive, fra cui l’imprenditore Mauro Canil, patron prima del Matelica e poi dell’Ancona calcio. La visita di Malagò nella terra del Verdicchio è poi proseguita al teatro Piermarini, dove è stato ospite d’onore dell’evento di presentazione del libro "Matelica, oltre un secolo di calcio", scritto dallo stesso Canil assieme a Carlo Fontanelli, Renzo Falzetti e Michele Rossi.

Mauro Grespini