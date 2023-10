Una Ristopro stellare. Faenza schiacciata nel finale

RISTOPRO

100

BLACKS FAENZA

83

: Centanni 20, Stanic 20, Gnecchi 9, Rapini, Bedin 13, Romagnoli, Bandini 7, Rapetti, Negri, Granic 24, Giombini 7, Carsetti ne. All. Grandi

BLACKS FAENZA: Galassi 10, Papa 8, Tomasini, Aromando 20, Petrucci 9, Ballarin, Poggi 7, Naccari, Vico 12, Siberna 4, Pastore 13. All. Garelli

Arbitri: Gallo di Monselice (PD) e Tognazzo di Padova.

Note - Tiri liberi: Fabriano 1522. Faenza 1821. Tiri da due: 3449, 1342. Tiri da tre: 713, 1324. Rimbalzi: 42 (off. 7, Granic 11), 36 (off. 16, Papa 8). Assist: 24 (Stanic 11), 9 (Papa 3). Spettatori 700

Fabriano gioca una gara incredibile e, dopo aver chiuso il primo tempo sotto 4, nella ripresa costringe gli avversari alla resa e alla fine vince con un +17 (100-87) che la dice lunga. Faenza ha resistito 20’, poi si è sciolta come neve al sole sotto le bordate dei frombolieri locali (Centanni 20 p., 8 assist, Granic 24 p. 11 r., 2 assist, Stanic 20 p., 11 assist, Bedin 13 p. 7 r).

Inizio equilibrato con Faenza che, dopo aver rincorso Fabriano, prende il sopravvento (6-11 al 3’). Fabriano rimane in partita e al 5’ raggiunge la parità (13-13) con Bedin. Mini breack ospite con la coppia Siberna-Pastore che raggiunge il +7 al 7’ (16-23). Fabriano prova a rientrare ma Faenza chiude al 10’ avanti di 9 (24-33). Nel secondo quarto gli ospiti non mollano, raggiungono il +9 all’11’ (26-35).

Reazione biancoblù con Stanic (6 p. e 6 assist) e Granic (17 p) al 13’ trovano il -4 (33-37). Gli ospiti prendono il largo, pescano il +9 al 18’, ma nei minuti finali Fabriano, con un breack di 5-0, chiude al 20’ sotto di 4 (46-50). Al rientro Fabriano si scatena, difende bene e attacca meglio e al 23’ passa in vantaggio (55-54) con il trio Gnecchi-Centanni-Stanic. Faenza di nuovo a +6 (57-63), ma Fabriano non molla e con un parziale di 14 a 0 riagguanta il pari (63-63), allunga a +9 (71-63) al 27’ con Centanni (12 p. in 7’) e chiude al 30 avanti di 4 (75-71). Nell’ultimo parziale Fabriano vola e fissa il risultato al 40’ a +17 (100-83).

Angelo Campioni