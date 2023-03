Una splendida Feba

Battendo con punteggio netto il Perugia a Civitanova Alta, la Feba ha ipotecato la vittoria nel girone umbro-marchigiano e la conseguente qualificazione, in ottica-promozione, alle fasi nazionali della serie B. La partita-chiave di questa decisiva tranche della regular season ha emesso un verdetto chiaro: è la Feba la squadra più forte del lotto. Nel 1° quarto, pur segnando molto, la squadra di Iris Ferazzoli e Donatella Melappioni non è riuscita a strappare soffrendo il contropiede umbro e la precisione delle avversarie dalla lunga distanza. Ma quando s’è assestata nelle transizioni difensive e le rivali hanno visto precipitare le loro statistiche nel tiro dall’arco, poi non c’è stata più storia. Il film della partita è tutto nella progressione del punteggio: 24-23 al 10’, 41-32 all’intervallo, 58-42 al 30’, 70-53 all’ultima sirena. Come ha fatto notare il coach perugino Posti a fine-partita, a fare la differenza è stata soprattutto la grande prestazione delle esterne biancazzurre: in primo luogo la solita Malintoppi, ma anche la Binci. E pure la Sciarretta ha fatto buone cose nel 3° quarto, quando è stata chiamata a dare respiro alle più affermate compagne. I tabellini: Malintoppi 21, Binci 15, Severini 9, Secka 9, Jaworska 9, Sciarretta 5, Trobbiani 2, Angeloni, Medori, Vigilia. N.e. Lazzarini.