Una splendida Feba, Senigallia al tappeto

Superando in casa il Senigallia 63-40 (16-15, 34-28, 49-33) la Feba ha completato la sua rimonta quando mancano due giornate al termine della regular season. Ora è 2ª in classifica a 2 lunghezze dal Perugia ma di fatto è già al comando, avendo la capolista disputato una partita in più e trovandosi le momò avvantaggiate con tutte le rivali in caso di ex-aequo finale. E gli ultimi due turni non sono insidiosi, almeno sulla carta. Contro il fortino meno perforato del girone, quello senigalliese, la Feba se l’è cavata bene in attacco alternando con profitto le giocate interne con quelle perimetrali. Meno efficace la difesa nei primi due quarti e mezzo del match. Senigallia, che scontava la pesante assenza della sua leader Duran, in panchina per un infortunio, è rimasta a lungo in partita grazie alla precisione nel tiro pesante. A lungo andare le percentuali sono inevitabilmente precipitate e la partita è finita lìMagnifica performance della Malintoppi. Lo score: Malintoppi 22, Jaworska 14, Binci 11, Secka 7, Severini 2, Angeloni 2, Sciarretta 2, Vigilia 2, Trobbiani 1, Medori, Lazzarini.