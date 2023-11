"Una vittoria partita da una fase difensiva molto più compatta"

Il coach della Vuelle Maurizio Buscaglia recupera il suo aplomb. "E’ stata una settimana oltremodo complicata e una partita più difficile – dice – di quello che è sembrata. Volevamo tutti giocare meglio dopo la brutta sconfitta di Cremona. Lo volevamo fare in fase difensiva ed a rimbalzo. Ci siamo riusciti".

Come?

"Lo abbiamo fatto lavorando più compatti difensivamente. C’era tanta voglia: abbiamo tenuto la barra a lungo, perdendola solo ad inizio del quarto quarto".

McCallum è partito dalla panchina ma ha risposto positivamente.

"Doveva essere un elemento di rottura da accoppiare con Robinson. Sono partito con Tambone per dare un ritmo diverso rispetto al passato alla squadra".

Senza Ford, fino ad ora il migliore rimbalzista, avete vinto finalmente la battaglia a rimbalzo.

"Merito della compattezza di squadra e di un Mazzola molto positivo in campo da quattro. E’ stato così positivo da non far sentire l’assenza di Ford che ha avuto problemi al ginocchio. Lo rivaluteremo giovedì".

E’ la prima volta che abbiamo preso più rimbalzi degli avversari.

"Con l’assenza di Ford avevamo anche pensato di provare con due pivot insieme, ma non c’è stata necessità".

Una questione di flusso di gioco, dunque?

"Siamo stati bravi a reagire alle sollecitazioni degli avversari. Con un flusso di gioco continuo e rapido, ribaltando il lato".

Il coach di Treviso Francesco Vitucci ha dovuto incassare la nona sconfitta consecutiva: "La partita è stata abbastanza chiaramente a favore di Pesaro. Noi abbiamo subito troppi tiri da tre punti. Ci aspettavamo di più". Tornerete ancora sul mercato?

"Il club, i tifosi, i consorziati sono tutti molto arrabbiati con la squadra e con me. Bisogna riflettere a mente fredda e decidere cosa fare".