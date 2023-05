Un’Alma Fano strepitosa suona la quinta Notaresco ko, e ora missione Trastevere

2

ALMA FANO

(3-5-2) Shiba; Colazzilli, Cantarini (37’ st Marrancone), Pezzi; Bartoli (41’ st Cardinali), Scimia (32’ st Kuqi), Gelsi (14’ st Mercado), D’Aloia, Gurini (15’ st Forcini); Defendi, Romano. A disp. Borsellini, Campestre, Di Renzo, Cancelli. All. Bruno.

ALMA JUVE FANO (3-5-2): Bizzini; Allegrucci, Urbinati, Tomassini; Niang (1’ st Pensalfini), Malshi (1’ st Carrà), Zingaretti (7’ st Serges), Zanni, Roberti; Broso (14’ st Nappello), Drolé (22’ st Antonioni). A disp. Tommasino, Saponaro, Paszinski, Brunetti. All. Mosconi.

Arbitro: Poli di Verona.

Reti: 10’ pt Zingaretti, 15’ pt Drolé, 25’ pt Romano, 26’ st Romano (rig), 37’ st Nappello.

Note: sereno, terreno buono, spettatori 400. Ammoniti: Zingaretti, Kuqi Angoli 7-1, recuperi 2’ + 5’.

L’Alma chiude il campionato regolare, in attesa dei playoff, con la 5ª vittoria consecutiva che sancisce un girone di ritorno strepitoso: 37 punti conquistati rispetto ai 23 dell’andata. Un crescendo "rossiniano" che lascia ben sperare per la semifinale playoff domenica prossima a Roma contro il Trastevere.

A farne le spese è stato il Notaresco, agganciato all’ultimo posto da Tolentino e Montegiorgio e per la classifica avulsa dovrà spareggiare in campo neutro con il Montegiorgio (Tolentino retrocede direttamente). La vincente se la vedrà col Roma City nei playout. Il Fano in versione "baby" parte a razzo e nel primo quarto d’ora segna Zingaretti che ha colpito dalla distanza e poi Drolé che sul rinvio di Bizzini anticipa il difensore. Il Notaresco reagisce e pareggia grazie alla doppietta di Romano (il secondo su rigore), ma nel finale Nappello con una magistrale punizione nel "sette" regala la vittoria ai suoi.