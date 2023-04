Under 13 maceratese da applausi Buone prove al torneo di San Donà

Esperienza unica per l’Under 13 (foto) di rugby al Torneo di San Donà, assieme ai pari età di Falconara. Alla manifestazione si erano iscritte 24 squadre e la squadra di Banca Macerata si è fatta valere piazzandosi a metà classifica, al cospetto di società blasonate con scudetti nel palmares. Cinque le partite giocate dai maceratesi entusiasti dell’esperienza vissuta dentro e fuori dal campo e desiderosi di bissare quanto prima. Senza storia la partita della formazione maggiore, la Banca Macerata ha sconfitto Urbino 60-6. Ora rimangono due partite difficilissime. Si va a Terni in uno scontro alla pari e si chiude con la difficilissima Città di Castello in casa.

L’Under 15 è sconfitta di misura dalla corazzata Pesaro, è più equilibrata la partita contro Ancona vinta dai maceratesi.