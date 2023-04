Under 14, la Futura Tolentino vince il campionato provinciale

Il campionato provinciale under 14 di volley femminile ha visto seconda classificata la squadra Igor Galassi Futura Tolentino allenata dal coach Livio Poleti. Dopo le semifinali tra la Cbf Balducci e Montelupone a Pollenza e quella tra Futura e Appignano a Caldarola, la finale è stata tra la Cbf e la Igor Galassi. Il sindaco Mauro Sclavi e il vicesindaco Alessia Pupo si sono complimentati con la società, la squadra, le atlete, i tecnici e con i dirigenti per il risultato raggiunto. "Una bella prestazione – hanno rimarcato – che premia il lavoro di una società che sta facendo un ottimo lavoro a livello giovanile e non solo. Un ringraziamento ancora una volta a tutte le ragazze, specie alle più giovani (anno 2010 e 2011) messe a disposizione con la massima collaborazione dal coach Maurizio Marega, che si sono subito bene integrate nel gruppo". Grande soddisfazione del presidente Maurizio Bisonni che ringrazia tutto lo staff Futura sempre partecipe alle iniziative societarie, lo sponsor Igor Galassi per la fiducia e ovviamente i genitori per il loro affetto e entusiasmo.