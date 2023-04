Under 15 e Under 19 trionfano a livello regionale

In finale per il più ambito dei trofei nazionali i grandi, neo campioni delle Marche due team baby. Nel giro di pochi giorni la Lube ha festeggiato grazie alle formazioni Under15 e Under19. I più "ragazzotti", guidati da Gianni Rosichini e Alessandro Paparoni, al Fontescodella hanno battuto 3-0 i pari età della Novavolley Loreto. Questi i campioni regionali: Leonardo Alessi, Ionut Ambrose, Gianluca Cremoni, Diego Dolcini, Francesco Giacomini, Andrea Giani, Matteo Iurisci, Filippo Melonari, Michele Menchi, Francesco Paragallo Bonanni, Gaetano Penna, Gabriele Spina, Francesco Stella, Massimiliano Tonti. L’Under15 a Lucrezia era diventata campione regionale di categoria. Autoritari in finale i pallavolisti di Federico Belardinelli e Giorgia Olivieri, capaci di stendere con il massimo scarto i pari età del Volley Game Sistema X. I protagonisti: Xavier Alfieri, Riccardo Da Boit, Mattia Ficcadenti, Diego Gatto, Filippo Laraia, Simone Leombroni, Riccardo Mazzuferi, Leonardo Mercuri, Marco Miscoli, Achille Moretti, Mattia Penna, Nico Pasqualini, Gabriele Spina, Federico Spinucci. Nel weekend cercherà il tris l’Under17.