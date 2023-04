Under 17 marchigiana ko in finale: sei titolari erano della provincia

Medaglia d’argento per la selezione Marche under 17 al torneo delle regioni. Ha vinto il Piemonte Valle d’Aosta 1-0 grazie al gol di Leone (37’ st). La squada marchigiana si è fatta apprezzare e ha destato un’ottima impressione nella manifestazione. "I ragazzi – è quanto ha detto il selezionatore marchigiano Francesco Baldarelli – hanno disputato una buona finale e compiuto un percorso di crescita sorprendente in questo Torneo. Abbiamo affrontato il Piemonte-Valle d’Aosta che ha confermato di essere una formazione valida. Non pensavamo di arrivare all’ultimo atto, poi è ovvio che lo scudetto sarebbe stato la ciliegina della torta. Resta comunque lo splendido cammino, dove sono emersi i grandi valori tecnici e, soprattutto, umani. È stata un’esperienza preziosa, con la speranza che risulti utile nei prossimi anni".

Alla finale di Vercelli, era presente anche Ivo Panichi, il presidente del Comitato regionale Marche, che è stato premiato con la targa del secondo posto da Giancarlo Abete, presidente della Lega nazionale dilettanti.

Il selezionatore Baldarelli ha schierato la seguente formazione (4-3-1-2): Orsini; Ciottilli, Cerquozzi, Pietropaolo, Cosignani; Morini (35’ st Beu), Morelli, Mangiacapre; Sergiacomo (11’ st Gaspari); Corrado (5’ st Manna), Pierluigi. A disposizione: Bellucci, Saponaro, Nobili, Alessandroni, Frulla, Castignani.

È stata una bella esperienza per i giovani della provincia che hanno fatto parte della selezione e che si sono messi in evidenza: Andrea Cosignani, Cesario Mangiacapre (Civitanovese); Davide Castignani (Montefano), Federico Pierluigi (Maceratese); Edoardo Ciottilli, Edoardo Corrado e Tommaso Orsini (Tolentino).