Under 17 sul tetto delle Marche come Under 15 e 19

La Lube ha fatto tris a livello giovanile e chiuso un cerchio davvero dorato. Dopo le vittorie dei titoli regionali da parte dei team Under 15 e Under 19, anche la formazione Under 17 dell’Academy è salita sul tetto delle Marche. Allenati da Giovanni Rosichini e dal secondo Alessandro Paparoni, i talenti biancorossi hanno alzato la coppa nel palazzetto di San Severino, dopo aver battuto in semifinale la Volley Game Pieroni 3-0 e in finale con lo stesso punteggio la Virtus Fano. Un successo autoritario quest’ultimo, perché i rivali erano giunti alla resa dei conti con un biglietto da visita di tutto rispetto, avendo avuto la meglio nel turno precedente sulla Videx Santoni in tre set. Questi i giovani campioni regionali: Andrea Giani, Alessandro Fermani, Samuel Lanciotti, Gabriele Spina, Matteo Iurisci, Mattia Vagnini, Andrea Nardi, Marco Baldoni, Riccardo Piercamilli, Marco Stambuco, Alessandro Talevi, Davide Raccosta, Gianluca Cremoni, Mattia Vagnoni, Nicola Zara, Diego Dolcini, Leonardo Alessi, Diego Zamparini. Alla premiazione, tra gli altri, hanno preso parte il responsabile arbitri per Macerata Fabio Ubaldi, il consigliere regionale Roberto Cambriani e la presidente del Comitato Territoriale di Macerata Tiziana Ferretti. Ad arricchire ulteriormente il bilancio del vivaio biancorosso ecco il titolo provinciale Under13 3x3 dei lubini allenati da Matteo Zamponi e infine il successo al Trofeo delle Province ottenuto dalla selezione maceratese, sempre guidata da Zamponi, una rappresentativa che aveva ben 12 atleti su 14 della Lube.

Andrea Scoppa