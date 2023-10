Urbino sfortunato e arrabbiato. Ma c’è un’unica regina: l’Urbania

0

URBANIA

(4-3-3): Petrucci 6,5; Nisi 6 (36’ pt Esposito 6), Tamagnini 6,5, Morani 6 (22’ st Pierpaoli 6), Giunchetti 7 (39’ st Barro sv); Magnani 6,5, Cusimano 6,5, Dalla Bona 6,5; Rivi 6,5 (30’ pt Calvaresi 6,5), Sartori 6, Montesi 6 (7’ st Bellucci 6). All. Ceccarini 6

URBANIA: (4-3-2-1): Ducci 6; Sema 6, Del Rosso 6,5 (35’ st Verges sv), Dal Compare 6,5, Marengo 6; Temellini 6, Franca 5,5 (39’ st Giovanelli sv), Carnesecchi 6; Nunez 6 (15’ st Paszynsky 6,5), Mangiarotti 6 (48’ st Catani sv); Cantucci 5,5 (29’ st Aluigi sv). All. Omiccioli 6

Arbitro: Arnese di Teramo 4,5

Rete: 17’ st Paszynsky

Note – 8’ st espulso Sartori; 47’ st espulso Magnani

Va in scena il derby per decidere la momentanea regina di questo campionato che alla fine risulta l’Urbania. Entusiasmo allo Stadio Montefeltro con oltre 900 spettatori con larga rappresentanza ospite. Mister Ceccarini recupera Giunchetti che va a ricoprire insieme a Magnani il muro difensivo. Mister Omiccioli conferma l’ossatura di base con l’ex Carnesecchi a fare lo stantuffo centrale e davanti Nunez e Mangiarotti per provare a sorprendere l’Urbino. Partita che tarda a decollare, prevale la paura di affondare il colpo e le difese in un primo momento contengono i rispettivi attacchi. Il primo sussulto è di Tamagnini che prova dal limite con palla alta. I primi trenta minuti vedono i locali perennemente nella metà campo avversaria. Al 13’ ancora Tamagnini mette in mezzo dove svetta Rivi di testa, palla fuori. Occasionissima per l’Urbino al 21’ con Rivi che riceve palla in area da Dalla Bona, controlla e si gira, palla un soffio sopra la traversa.

La partita cambia al 30’. Ceccarini è costretto al doppio cambio prima Rivi e poi Nisi. L’Urbino subisce il colpo e l’Urbania prova a reagire ma l’unico sussulto è di Nunez. Petrucci vede la palla all’ultimo, complice anche una deviazione, ma smanaccia e si salva con l’aiuto di Cusimano. Nella ripresa dopo 7 minuti ancora Ceccarini costretto al cambio per ridisegnare tatticamente la squadra, esce Montesi ed entra Bellucci che si posiziona sull’out destro.

Ma un minuto dopo il doppio giallo e il conseguente rosso a Sartori cambiano nuovamente lo scenario del match. Urbino in 10 costretto continuamente a rivedere l’assetto tattico. Al 17’ l’episodio che decide la partita. Rinvio maldestro di Tamagnini che "serve" il nuovo entrato Paszynsk, da un minuto subentrato a Nunez infortunato, che ringrazia e da due passi trafigge Petrucci. L’Urbino prova il tutto per tutto e negli ultimi minuti si riversa nella metà campo durantina rischiando anche qualche contropiede. Al 42’ incredibile traversa colpita da Tamagnini di testa su servizio di Dalla Bona. Passa un minuto e l’arbitro non fischia un fallo su Calvaresi lanciato a rete e poi espelle Magnani reo di qualche parola di troppo. L’Urbania vince ma l’Urbino convince e anche il pari sarebbe andato stretto ai ragazzi di Ceccarini.

Ivan Santi