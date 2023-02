Va avanti Piacenza, domenica emiliani a Civitanova

Piacenza, la rivale in arrivo, mercoledì ha giocato e vinto in Coppa Cev. Il team di Botti è riuscito a ribaltare il 3-1 d’andata (3-0 e poi affermazione al Golden Set) conquistando così la semifinale dove troverà i belgi del Roeselare che erano nel girone di Champions della Lube. In semifinale c’è anche Modena. Come domenica contro Milano a trascinare Piacenza è stato Romanò, autore di 21 punti. In Champions invece si devono ancora giocare i quarti e ora si sanno tutti gli accoppiamenti. Dopo due scontri in finale, ci sarà un altro pazzesco duello tra i vice campioni continentali di Trento e i bi-re d’Europa dello Zaksa. Perugia invece affronterà Berlino. I tedeschi hanno fatto fuori 3-2 lo Ziraat di Ankara nella sfida secca (decisione della Cev dopo il terrificante terremoto). Ai turchi non è bastato l’apporto del neo arrivato Juantorena, per lui 18 punti col 62%. Oltre al già definito Lube-Halkbank Ankara, l’altro quarto di tabellone sarà tra i polacchi dello Jastrzebski Wegiel e i tedeschi del VFB Friedrichshafen

an. sc.