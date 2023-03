Valdichienti Ponte ai quarti "Facciamo valere il fattore campo contro i toscani del Certaldo"

Sarà un altro "mercoledì di coppa" per il Valdichienti Ponte che oggi alle 14.30 riceverà i toscani del Certaldo per l’andata dei quarti di finale della Coppa Italia Eccellenza. "Per noi – dice il diesse verdefluo Daniele Gianfelici – è un traguardo storico e ricco di emozioni. Ci attende una sfida difficile contro un avversario ostico, però c’è la voglia di far bene e abbiamo inoltre un po’ il dente avvelenato perché ancora brucia la sconfitta in campionato con la Forsempronese nell’ultimo turno. Ora, dovremo buttare un occhio sia avanti ma anche a chi ci sta dietro, però ci teniamo molto a far bene in Coppa". I viola della Val Del’Elsa (tra l’altro città natale di Luciano Spalletti, tecnico del Napoli), sono reduci da due vittorie di fila in campionato e sono lanciati nel cuore della lotta playoff del girone A, c’è da dire che approdano nelle Marche dopo aver superato senza troppi patemi negli ottavi gli emiliani del Nibbiano & Valitidone. "Di sicuro – ha aggiunto Gianfelici – verranno per fare risultato, dovremo perciò approfittare di giocare in casa nostra. Questa è una competizione equilibrata, lo abbiamo visto durante gli ottavi contro il Branca, una formazione di spessore con giocatori importanti, pertanto dovremo stare attenti e concentrati. L’obiettivo è andare più avanti possibile, il fatto di scendere in campo una volta ogni tre giorni non ci aiuta tanto in ottica campionato, ma dobbiamo affrontare questo periodo con il giusto spirito, perché deve essere un punto di orgoglio partecipare alle fasi nazionali di Coppa Italia".

Diego Pierluigi