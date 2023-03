Valdichienti Ponte, fatali i rigori Certaldo promosso in semifinale

Certaldo

1

Valdichienti Ponte

1

(4-2 DOPO I RIGORI)

CERTALDO: D’Ambrosio, Bardotti, Vecchiarelli, Pampalone, Salvadori, De Pellegrin, Nuti (78’ Taraj), Bernardini, Baccini (61’ Zanaj), Martini (78’ Marcon), Corsi (85’ Bandini). All. Ramerini.

VALDICHIENTI PONTE: Rossi, Calcabrini (55’ Sfasciabasti), Tombolini, Omiccioli, Pigini, Di Molfetta (93’ Del Brutto), Triana, Lattanzi Andrea (55’ Sopranzetti), Palmieri (44’ Zira), Trillini, Passewe. All. Bolzan.

Arbitro: Buzzone di Enna.

Reti: 34’ Corsi; 84’ Triana.

Sequenza rigori: Bernardini (C) gol; Triana (V) traversa; De Pellegrin (C) parato; Del Brutto (V) gol; Marcon (C) gol; Passewe (V) parato; Bandini (C) gol; Trillini (V) traversa.

Un’ottima ripresa, alcune recriminazione per un paio di decisioni arbitrali e un amaro epilogo ai rigori, con tanto di nervosismo finale che costa due espulsi. Questo il riassunto della trasferta del Valdichienti Ponte, che si ferma ai quarti di Coppa Italia Eccellenza. Dopo l’1-1 dell’andata parte meglio il Certaldo, che si rende pericoloso al 13’ con una rasoiata dal limite di Bernardini, che sibila vicino al palo alla destra di Rossi. L’occasione più ghiotta i valdelsani ce l’hanno al 26’ quando Baccini non riesce a spingere in rete sotto misura l’assist di Vecchiarelli. Scampato il pericolo il Valdichienti si scuote ed impegna D’Ambrosio con un secco tiro di Triana, abile a intercettare palla sulla trequarti. Al 33’ il primo episodio dubbio nell’area certaldese con Palmieri, che finisce a terra a contatto con Martini. L’arbitro fa proseguire e sul ribaltamento il Certaldo passa: traversone di Bardotti e preciso stacco aereo di Corsi. Prima del riposo i marchigiani replicano con Passewe, ma D’Ambrosio sventa. Il portiere è grande protagonista in avvio di ripresa quando para il rigore, concesso per il fallo su Triana e calciato da Trillini, che si vede respingere dal D’Ambrosio il successivo tapin. Omiccioli e soci continuano a spingere e all’84’ trovano il meritato pareggio con Triana sugli sviluppi di un corner. Vibranti anche i minuti di recupero con un’occasione per parte (altre proteste per un possibile rigore su Passewe), che non evitano però la conclusione dal dischetto dove tre errori costano l’eliminazione al Valdichienti Ponte.

Simone Cioni