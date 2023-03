Valdichienti senza il giusto sprint La Forsempronese ora è prima

Valdichienti Ponte

0

Forsempronese

1

VALDICHIENTI PONTE (4-3-3): Rossi; Pigini, Calcabrini (29’st Sfasciabasti), Sopranzetti (11’st Lattanzi A.), Tombolini; Cisbani (11’st Del Brutto), Omiccioli, Di Molfetta; Passewe (22’st Zira), Palmieri (11’st Trillini), Triana. All: Bolzan.

FORSEMPRONESE (4-3-3): Marcantognini; Spaccazocchi (13’st Riggioni), Procacci (37’st Pandolfi L.), Bucchi, Rosetti (34’st Camilloni); Urso, Conti, Palazzi (45’st Mea); Pandolfi R., Germinale, Battisti (31’st Pagliari). All: Fucili.

Arbitro: Alessio Ercoli di Fermo.

Rete: 4’st Conti (F).

Note: spettatori:circa 200. Ammoniti: Procacci, Calcabrini, Spaccazocchi, Bucchi, Urso, Conti (F), Del Brutto, Calcabrini (V). Angoli: 2-4. Recuperi: 1’+ 5’.

Alla Forsempronese basta un lampo di Conti per aggiudicarsi la sfida d’alta quota contro il Valdichienti Ponte e regalarsi almeno una notte da capolista. Il primo squillo è dei padroni di casa, con Palmieri, il quale riceve palla sul lato corto dell’area, si accentra e carica un fendente che fa la barba al palo. Ed è ancora Palmieri al 13’ a farsi vivo quando colpisce di testa un cross di Calcabrini senza però riuscire a inquadrare il bersaglio grosso. Non mancano duelli ed agonismo, soprattutto a centrocampo, tanto che sono quattro gli ammoniti nei 45 minuti iniziali, di cui tre tutti elementi della linea difensiva ospite. Sul finire di primo tempo la Forsempronese crea un brivido con Palazzi, veloce da posizione defilata a tentare il tiro, disinnescato in corner dai guantoni di Rossi. In pieno recupero, ecco la grande occasione per sbloccarla: stavolta Palmieri fornisce un assist per Passewe che da due passi si fa respingere dai piedi di Marcatognini la sua conclusione a botta sicura. La ripresa si accende subito con il gol del capitano metaurense Conti, caparbio dal limite a far esplodere un destro che prima si stampa sulla traversa, poi la sfera impatta sulla schiena di Rossi, finendo così nel sacco. Intorno al quarto d’ora sono di nuovo gli ospiti a rendersi insidiosi con Palazzi che nella mischia non riesce a dare forza all’invito di Procacci da calcio d’angolo, con il portiere Rossi attento e poi ancora decisivo sulla testata di Pandolfi da distanza ravvicinata. La replica dei verdefluo giunge verso la mezz’ora con il sinistro da lontano di Tombolini che finisce alto, dopodiché sono i neoentrati Zira e Lattanti a cercare di riequilibrare la contesa con due rasoterra da buona posizione che vengono entrambi neutralizzati in tuffo da Marcantognini.

Diego Pierluigi