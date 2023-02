"Valdichienti, tornata l’autostima dell’andata"

C’è stato veramente poco tempo, per il Valdichienti Ponte, di festeggiare il passaggio del turno di Coppa Italia ottenuto in Umbria. È tempo del derby che si giocherà oggi sul prato della Sangiustese. "Sarà una sfida complessa – sottolinea il tecnico verdefluo Dario Bolzan – ma l’abbiamo preparata per vincerla ed inoltre penso che i miei ragazzi abbiano riacquisito l’autostima del girone di andata, quindi faremo di tutto per portare a casa i tre punti e l’obiettivo primario che ho chiesto è quello di divertirsi". Un successo rimetterebbe in moto la marcia playoff. "Troveremo – spiega il tecnico – un avversario con un rosa molto rinnovata. Loro hanno avuto un inizio di stagione un po’ complicato, ma ora si sono ributtati nella mischia delle squadre che possono ambire alle zone alte della classifica, quindi, è scontato dire che sarà una sfida delicata. Noi oramai, considerando le oltre 30 partite giocate fino ad oggi, siamo abituati, perciò dovremo scendere in campo con l’atteggiamento giusto, poi il risultato sarà una conseguenza. I miei sono consapevoli dei propri mezzi e il traguardo raggiunto in Coppa è stato importante, sudato ma alla fine conquistato, e questo ci ha fatto solo che bene".

d. p.