Varato il circuito del Trittico d’apertura Domenica a Monsano e il 12 a Piediripa

Il Trittico d’apertura assesta il primo colpo di pedale con il varo ufficiale del circuito 2023. Ad inaugurare la stagione marchigiana su strada è l’Acsi Macerata, che gioca ancora d’anticipo. "Il primo appuntamento è fissato per domenica a Monsano, grazie al Giuliodori Renzo – Le Velò di Appignano, che mette in palio il Trofeo Paradise" puntualizza Maurizio Giustozzi, presidente del comitato provinciale e coordinatore regionale acsino. "La prima bandierina viene abbassata alle 9. La seconda corsa si disputa alle 10.30. La manifestazione è, al solito, aperta agli amatori di tutti gli enti. La seconda tappa della challenge è in calendario per domenica 12 a Piediripa".

Il Trittico d’Apertura attende in prima fila i protagonisti della riuscita edizione 2022, primi dei quali i vincitori di ognuna delle due fasce: Andrea Fermani del Giuliodori e Sauro Giampieri dell’FD Steel – Porto Recanati. Il giallonero appignanese si è imposto nell’arena dei più giovani scortato sul podio da Mirco Quattrini (Fight Club) e dal tandem Lorenzo Sbaffi (Born To Win) - Andrea Pierangelini (Hair Gallery), a pari merito. Quinto l’ex capoclassifica Samuele Scotini (Team Crainox) ex aequo con Denian Luku (Hair Gallery). Nei dieci: Matteo Spadoni, Paolo Pierantoni, Edoardo Malatesta, Manuel Fedele. Giampieri ha vinto l’oro dei più maturi, superando i ‘giuliodoriani’ Daniele Morbidoni, Andrea Giglietti e Italo Soldi. Quinto Roberto Mentuccia, sesto Ettore Pierini (‘capitano’ del team portorecanatese) seguito nella top ten da Luca Quacquarini, Mauro Maronari, Moreno Rapari, Mauro Bartocci.

Umberto Martinelli