Vela, bene a Riccione i giovani civitanovesi

Sette ragazzi del Club Vela Portocivitanova hanno partecipato a Rimini alla spedizione per la regata zonale emiliano-romagnola della classe Optimist organizzata dal locale Yacht Club. Tutti cadetti della rinnovata squadra agonistica del sodalizio rossoblù. E tutti al debutto, tranne Elena Cardinali che è la "chioccia" del gruppo con alcune trasferte già alle spalle. Due le regate disputate. La veterana è stata ovviamente la migliore tra le allieve del coach Giacomo De Carolis, 2ª assoluta nella classifica overall e 1ª in campo femminile. Molto bene anche Nicolò Di Marino, 4° assoluto. Dodicesima Giulia Pierdomenico, 16° Federico Dolci. Non hanno partecipato alla competizione, limitandosi a respirare il clima agonistico e ad allenarsi con i compagni nella giornata di sabato, gli altri tre giovanissimi Olivia Cardinali, Angelica Sagripanti e Kilian Breda.