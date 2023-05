Vela, BeWild di Grottesi ha conquistato lunedì il titolo europeo della classe Orc

BeWild ha conquistato lunedì il titolo europeo della classe Orc, gruppo B, messo in palio nell’arco di 7 regate disputate attorno all’isola di Malta. La barca dell’armatore elpidiense Renzo Grottesi, da sempre alfiere del Club Vela Portocivitanova nelle gare di altura, s’è portata al comando della classifica generale dopo la penultima prova approfittando di una defaillance della polacca Windwhisper 44 che, a chiusura della manche precedente, la precedeva di una lunghezza. Nell’ultima regata BeWild s’è potuta permettere di gestire il robusto vantaggio accontentandosi del 2° posto. Alla fine ha chiuso la competizione con un carico di 16 penalità nette, con alle spalle l’estone Katariina II (20 punti) e la citata polacca Windwhisper 44 (21). Quarto rango per la sambenedettese Reve de Vie (22) che s’è aggiudicata il titolo riservato ai "Corinthians". Diciotto i concorrenti del gruppo B. Nell’equipaggio di BeWild figurava tra gli altri, oltre all’armatorevelista Grottesi, il tailer civitanovese Sandro Iesari. Imponendosi a Malta, BeWild ha messo a segno una sorta di Grande Slam completando un percorso che negli anni passati l’aveva vista primeggiare nel campionato italiano (2016 a Palermo) e in quello mondiale (2017 a Trieste).

Nella foto: la premiazione dell’equipaggio (Grottesi al centro, Iesari il 2° da sinistra) neocampione d’Europa.