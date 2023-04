Vela, i civitanovesi si fanno valere a Rimini

Tre ragazzi del Club Vela Portocivitanova hanno superato brillantemente lo scoglio della selezione interzonale della classe Optimist qualificandosi alla successiva fase nazionale. Si è gareggiato a Rimini, dove erano in palio 37 lasciapassare contesi dalla bellezza di 198 concorrenti. Il tredicenne Alessio Lucantoni ha inanellato una serie di grandi prestazioni conquistando il secondo posto assoluto con 8 penalità, alle spalle del veneto Mattia Di Martino che lo ha sopravanzato soalmente di una lunghezza. Per il piccolo rossoblù parlano chiaro i piazzamenti nelle poule: due vittorie, tre secondi posti e un 10° (scartato). L’obiettivo del superamento del turno è stato centrato anche da Gregorio Bernardi (13 anni) e da Cesare Pierdomenico (12) che hanno chiuso rispettivamente al 27° e al 32° rango. Non sono invece riusciti a qualificarsi, pur avendo fornito una buona prestazione, Mia Paoletti (50ª), Tommaso Netti (74°), Greta Verdini (75ª), Tommaso Campetti (82°), Luca Piantoni (97°), Giovanni Cittadini (105°) e Olivier Verhoeven (106°). Nella foto: gli "optimist" civitanovesi a Rimini.