Vendetta della Recanatese, poker all’Ancona Primo gol tra i "prof" per il baby Guidobaldi

RECANATESE

4

ANCONA

0

RECANATESE (4-4-2): Meli; Marafini, Ferrante (36’st Pacciardi), Peretti, Ferretti; Senigagliesi, Morrone (33’st Raparo), Alfieri (33’st Foresta), Carpani (13’st Guadagni); Guidobaldi (13’st Giampaolo), Sbaffo. A disp.: Fallani, Amadio, Quacquarelli, Somma, Marilungo. All. Pagliari.

ANCONA (3-5-2): Vitali; De Santis, Camigliano, Brogni; Mezzoni (26’st Mattioli), Simonetti, Basso (16’st Fantoni), Paolucci (38’st Ruani), Barnabà; Moretti (16’st Lombardi), Melchiorri. A disp.: Piergiacomi, Raimondi, Di Massimo, Mondonico, Pecci, Prezioso. All. Donadel.

Arbitro: Luongo di Napoli.

Reti: 41’pt Sbaffo, 45’pt Guidobaldi, 36’st Guadagni, 47’st Giampaolo.

Note: espulso al 13’pt Brogni per gioco falloso; ammonito Guidobaldi; recupero 2’pt e 3’st; spettatori 1.500.

La Recanatese restituisce la "cortesia": 4 gol subiti al Del Conero e poker rifilato all’Ancona per una nuova "perla" di un’annata che potrebbe non terminare qui. Il Rimini infatti, con poca gloria e tra i fischi, approda ai playoff per differenza reti, ma i giallorossi attendono fiduciosi il verdetto della giustizia sportiva e se le cose vanno, come debbono andare, la nuova penalizzazione del Siena equivarrebbe al coronamento di una sorta di sogno con l’aggancio in extremis al decimo posto.

Sul verdetto finale di un derby attesissimo hanno "pesato" diversi fattori: una formazione rivoluzionata dell’Ancona per contingenze inderogabili, i grandi meriti dei ragazzi di Pagliari tutt’altro che sazi, ma soprattutto l’espulsione, dopo nemmeno un quarto d’ora, di Brogni che è ricorso alle maniere pesanti per fermare l’irresistibile Senigagliesi. In precedenza, al 4’, dorici insidiosi con un’inzuccata di Melchiorri su traversone di Mezzoni e poco dopo qualche protesta per un intervento scomposto di Marafini su Paolucci. Poi il rosso al difensore di Donadel che sposta gli equilibri anche se l’Ancona regge, almeno sin quasi all’intervallo, sfiorando anzi il vantaggio con un sinistro di Paolucci ribattuto in corner. La svolta nel finale di tempo: punizione di Alfieri e Sbaffo è magistrale, spalle alle porta, a girare di testa e battere Vitali timbrando la sua 14esima rete stagionale. Il raddoppio è autografato da Guidobaldi: il baby di Offagna (classe 2004), alla sua prima marcatura da prof, sfrutta al meglio un cioccolatino di Carpani, anticipando gli svagati difensori ospiti.

La ripresa è stato sostanzialmente un monologo leopardiano con una serie di occasioni non sfruttate, prima da Carpani poi da Senigagliesi. È ancora Alfieri alla mezz’ora a centrare la traversa con una sassata deviata comunque dal portiere. Guadagni al 36’ mette il punto esclamativo sul derby, semmai ce ne fosse bisogno dopo il vantaggio concesso sull’atterramento di Giampaolo. Il 4-0 arriva in pieno recupero proprio con Giampaolo che se ne va in contropiede e trova l’angolino lontano di destro.

Standing ovation quindi per la Recanatese che totalizza 47 punti al suo esordio in Serie C ed è un bottino che non necessita di ulteriori commenti e soprattutto palesa uno stato di forma invidiabile ed una "voglia pazza" di non fermarsi qui perché in fondo ci sono le possibilità per continuare a sorprendere. Per il verdetto definitivo basta aspettare pochi giorni. L’Ancona di Marco Donadel è, invece, quantomeno "rivedibile", anche se tutto lascia pensare che la magra figura del Tubaldi sia stata davvero soltanto un episodio. Ora sotto con i playoff, dove i dorici dovranno vedersela con la Lucchese.