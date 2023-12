Venezia, Vanoli svela:: "Primi minuti decisivi, l’avevo detto ai ragazzi"

Il Venezia di Vanoli vola. Con il successo ottenuto a spese dell’Ascoli i veneti si confermano una delle principali candidate alla promozione diretta. "Abbiamo ottenuto una vittoria importante – commenta il tecnico –. Sono soddisfatto della prestazione, ho un gruppo di ragazzi eccezionali. Avevo detto loro che questa partita si sarebbe giocata nei primi minuti dei due tempi. Nel primo abbiamo fatto benissimo, all’inizio del secondo un po’ meno. Sotto questo aspetto dobbiamo sicuramente crescere. In B le partite possono cambiare da un momento all’altro. L’orgoglio principale è aver costruito un gruppo coeso e forte in cui anche chi non gioca spesso si fa trovare pronto quando viene chiamato in causa. Il campionato è lungo. Ora dobbiamo rimanere concentrati e dare il massimo per regalare altre gioie ai nostri tifosi e al presidente. Quello che stiamo facendo non è ordinario ed è frutto del lavoro".