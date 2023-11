Verso la sfida di Venezia. Da oggi in vendita i biglietti per sabato

Archiviato il match di Reggio Emilia, il Picchio pensa già al prossimo appuntamento in calendario che vedrà sabato prossimo (avvio alle 14) i bianconeri impegnati sul difficile campo della capolista Venezia per la seconda di due trasferte consecutive. I tagliandi per assistere alla sfida del Penzo saranno in vendita a partire dalle ore 10 di stamattina. I biglietti potranno essere acquistati fino alle 19 di venerdì, al prezzo unico di 23 euro (più diritti di prevendita), in tutti i punti vendita abilitati e online sulla piattaforma Vivaticket. I titoli di accesso allo stadio comprenderanno anche il servizio di trasporto acqueo appositamente dedicato da Venice Gate Parking prima e dopo l’incontro. Il club veneto raccomanda ai tifosi dell’Ascoli di lasciare i propri mezzi nell’area gratuita di via Galileo Ferraris. Il ritrovo per la tifoseria bianconera al Venice Gate Parking è previsto alle ore 11.30 per l’imbarco con battelli dedicati e partenza

in successione a partire dalle ore 12.