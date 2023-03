Via Giandomenico, panchina a Pirozzi

Sergio Pirozzi è il nuovo allenatore dell’Atletico Ascoli che ha fatto la sua scelta successivamente all’esonero di Luigi Giandomenico dopo la sconfitta a Montefano e la perdita della vetta. Domenica ci sarà quindi il debutto di Pirozzi, ex sindaco di Amatrice con trascorsi anche in C e D, nella partita casalinga contro il Valdichienti Ponte, mentre la Forsempronese, ora in testa alla classifica, giocherà in casa del Marina.

La dirigenza ringrazia Giandomenico "per l’impegno e i risultati raggiunti nel biennio che hanno portato la squadra nella scorsa stagione in finale di Coppa Italia e a sfiorare la promozione negli spareggi nazionali e in questa a stazionare stabilmente nelle prime posizioni".