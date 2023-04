Vigilar, tutto da rifare con i playoff "Resettiamo, ora testa a Casarano"

La Vigilar perde anche garadue della finale playoff per salire in serie A2. A Ortona la partita è stata a senso unico come racconta Emidio Cennerilli, presidente della società fanese: "Il match non è mai stato in discussione, a parte il break iniziale dove in battuta di Roberti che ci ha portato sul 6-2 nel primo set. Per il resto dell’incontro non siamo stati in grado di mettere pressione a Ortona che si è presentata in casa propria molto in forma e molto determinata a chiudere la serie". Il numero uno del club virtussino continua la sua ludica analisi: "L’errore capitale è stato quello di arrivare a Ortona sull’uno a zero per loro, la partita di andata si poteva portare a casa facilmente e costringere i nostri avversari a tornare nel fortino del Pala Allende per gara 3". Infatti nel primo atto della saga, i biancorossi hanno perso per un soffio al tie-break: "La Vigilar si è presentata in condizioni fisiche non adeguate ad affrontare uno spareggio promozione e quando giochi contro Marshall e company il rischio di perdere le partite è totale". Ma non è finita: "Adesso dovremo essere bravi a resettare tutto – chiude Cennerilli – e prepararci adeguatamente per questa serie playoff, incontreremo un Casarano in forma splendida, una squadra giovane che avrà lo spirito a mille per aver raggiunto inaspettatamente la seminale e che non avrà certamente niente da perdere".

Beatrice Terenzi