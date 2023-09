Vigor Castelfidardo batte Appignanese 1-0: Rombini fa felice Castelfidardo

VIGOR

1

APPIGNANESE

0

VIGOR : Carpera, Gambacorta, Brugiapaglia, Mosca, Marconi, Santoni, Fermani (18’ st Gioielli), Ballarini, Altobello (4’ pt Storani), Terrè (33’ st Arifi), Rombini (43’ st Gasparrini). All. Manisera.

APPIGNANESE: Pettinari, Fagiani (18’ st Stura), Picchio, Gagliardini E., Argalia, Ceresani (1’ st Gesuelli), Tarquini, Gagliardini N., Raponi, Carboni (8’ st Zitti), Vannucci (17’ st Medei). All. Giulianelli.

Arbitro: Alfonsi di San Benedetto.

Rete: 28’ st Rombini.

Niente da fare per l’Appignanese. Come in Coppa Italia così in campionato. La squadra di Giulianelli si piega ancora alla Vigor Castelfidardo. Questa volta di misura con i fidardensi che riescono a sbloccare la sfida solo nel secondo tempo. Poco prima della mezz’ora è il diagonale di Rombini a far esultare la formazione di casa.

A Castelfidardo si gioca senza pubblico visti i lavori in corso sulla tribuna del Gabbanelli. L’Appignanese ci prova soprattutto dopo il gol subìto con il forcing finale che però non produce risultati. Medei tenta la via del gol con un diagonale, ma la mira è imprecisa. Gli ospiti poi reclamano invano un calcio di rigore per un contrasto in area. L’arbitro lascia proseguire, vince la Vigor 1-0.

Michele Carletti