"Vigor Halley: ultimo colpo a Matelica con Stefano Carone"

Vigor Halley ancora sul mercato per mettere a segno l’ultimo colpo estivo. Arriva così a Matelica per il prossimo campionato di serie B interregionale il giovane Stefano Carone, play, classe 2004, 180 centimetri di altezza, ex Bakery Piacenza (serie B, girone C). Nato e cresciuto a Piacenza, il neo biancorosso ha mossi i primi passi nel mondo del basket con la canotta del Podenzano e nella passata stagione è stato aggregato in pianta stabile con la squadra che è stata anche avversaria dei matelicesi, scendendo in campo nel match di andata sul parquet di Castelraimondo e firmando un career-high di 4 punti nel match contro Fabriano. Parallelamente, ha portato avanti anche l’impegno con l’Under 19, viaggiando a oltre 20 punti a partita. Il giocatore, promettente e di talento, va a completare la rotazione degli esterni della Halley: vestirà la canotta numero 11. Queste le prime parole di Stefano Carone: "Sono molto contento dell’occasione che mi è stata data dalla Vigor. Sono particolarmente motivato, essendo anche la mia prima esperienza fuori casa: cercherò di dare il massimo in ogni occasione per ripagare questa fiducia". "Con l’arrivo di Stefano chiudiamo definitivamente il nostro mercato – spiega il coach Tony Trullo –. Sarà il sesto esterno della nostra rotazione, può giocare sia da play che da guardia seppur a Piacenza fosse utilizzato maggiormente da "1". Cercavamo un giocatore giovane, che avesse voglia di fare e desse soprattutto intensità e qualità agli allenamenti, ma anche in partita quando chiamato in causa. Ci ha fatto una buona impressione, siamo contenti che sia dei nostri".

m. g.