Vigor, il sogno continua: mancano due finali

VIGOR

1

AVEZZANO

0

VIGOR (3-5-2): Roberto, Olivi (8’st Pesaresi A.), Bartolini, Marini, Tomba (29’st Mori), Magi Galluzzi, Kerjota, Pierpaoli (19’st Gambini), Pesaresi D. (34’st Perri), Baldini, Balleello (31’st Marcucci). All. Clementi.

AVEZZANO (3-5-2): Coco, Zanon, Labonia (35’st Paris), Negro (24’st Cigliano), Scatozza, Filosa, Cisse, Biancardi (26’st De Almeida), Dos Santos, Donatangelo, Marietti (35’st Provenzano). All. Scorsini.

Arbitro: Albano di Venezia.

Rete: 18’st Marini.

Spettatori: 1000 circa.

di Nicolò Scocchera

La Vigor vince anche contro l’Avezzano. La zuccata di Marini regala tre punti meritati ai padroni di casa, ma è una vittoria dal retrogusto amaro. Non per il risultato del "Bianchelli", bensì per il pareggio in rimonta del Pineto contro il Porto d’Ascoli. Alla fine la Vigor rosicchia altri due punti, c’è ancora speranza, la parola fine su questo campionato non è ancora stata scritta. Tornando al match di Senigallia, ai padroni di casa serve un quarto d’ora per scrollarsi di dosso la tensione e cominciare a macinare gioco. Ci prova Kerjota con un bel cross in area, Pesaresi viene anticipato di un soffio a due passi dalla porta. Una manciata di minuti dopo il tiro di Bartolini viene provvidenzialmente deviato da Coco. La Vigor alza il ritmo, il pubblico senigalliese invece alza la voce intorno alla mezz’ora per un tocco di mano di un giocatore in maglia biancoverde nel cuore dell’area abruzzese. Per il direttore di gara non ci sono gli estremi per sanzionare la massima punizione. La Vigor continua a spingere alla ricerca del vantaggio, l’Avezzano invece si affida alla velocità ed al talento di Dos Santos per impensierire la difesa rossoblu, ma la prima frazione si chiude senza altre emozioni. La ripresa inizia a ritmi forsennati, la Vigor continua ad assediare l’area dell’Avezzano e le occasioni fioccano. L’ottima punizione di Kerjota non trova la testa di Denis Pesaresi, ci prova anche Balleello, ma il giovane attaccante senigalliese non approfitta dell’incomprensione tra due difensori abruzzesi e spreca da due passi l’occasione più ghiotta. Alla fine gli sforzi vigorini vengono premiati: calcio di punizione del solito Kerjota, Marini ci mette la testa e sblocca il risultato facendo esplodere di gioia il "Bianchelli". Nel finale l’Avezzano prova a rialzare la testa, riversandosi in avanti alla ricerca del pareggio. I ruoli si invertono, la Vigor prova a chiudere la gara in contropiede mentre gli ospiti assediano l’area di Roberto. Nulla di fatto, la retroguardia senigalliese è perfetta e non passa più nulla. Al triplice fischio c’è tanta soddisfazione ed un pizzico di delusione per il risultato del Pineto, ma il sogno continua.