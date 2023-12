Vigor Mezzora da leoni: è un tris che esalta

0

VIGOR SENIGALLIA

(4-3-3): Cerroni 5,5; Camara 5,5, Zuccherato 5,5 (29’ st Salatino 6), Ceccuzzi 5, Ruggieri 6; Visani 5,5 (33’ st Antinucci sv), Caon 7 (42’ st Anzalone sv), Antogiovanni 5 (18’ st Panaro 5,5); Fontana 5,5 (39’ st Ferrara V. sv), Lisi 6, Iacullo 5,5. All. Marmorini 5,5

VIGOR SENIGALLIA (4-4-2): Roberto 6,5; Scheffer Bracco 7, Mori 6,5 (44’ st Vrioni 6,5), Marini 6, Gambini 6,5; Magi Galluzzi 7, Kerjota 6,5 (45’ st Broso sv), Mancini 6,5 (30’ st Pesaresi 6); Balleello 6 (43’ st Beu sv); Baldini 7, Zammarchi 6,5 (13’ st Bartolini L. 6). All. Clementi 7

Arbitro D’Agnillo di Vasto 6 (Nicodemo–Bruno)

Marcatori: 61’ Scheffer Bracco, 71’ Baldini, 90’ Vrioni

Note: Ammoniti: Ruggieri e Ceccuzzi (V); Scheffer Bracco e Zammarchi (VS); recupero 3’ pt, 5’ st; calci d’angolo 6-8; spettatori 300 circa

Torna a gioire la Vigor Senigallia, che espugna con un netto 3-0 il campo del Vastogirardi grazie ad una grande ultima mezz’ora. Gara di spessore per i ragazzi di mister Clementi che fermano una striscia negativa di cinque incontri senza vittorie (quattro pareggi ed una sconfitta): arrivano tre punti pesanti in casa Vigor, tanto per la classifica quanto per il morale.

La gara. In avvio la sfida è caratterizzata dall’equilibrio, ma Senigallia ha comunque il piglio giusto: la prima occasione, infatti, è di marca ospite con Scheffer Bracco che conclude di poco sul fondo. La Vigor insiste pochi minuti più tardi, ma la girata di Kerjota è sbilenca e finisce alta. Il Vastogirardi non trova le contromisure adeguate, facendosi vedere per la prima volta dopo 20’ di gioco: Caon trova il varco giusto ed insacca, ma l’arbitro D’Agnillo di Vasto ferma tutto per offside.

Il primo tempo quindi scivola via senza ulteriori sussulti, se non per un brivido dalle parti di Roberto allo scadere: lo scatenato Caon lambisce il palo e sfiora il vantaggio per i locali.

Nel secondo tempo il gioco resta bloccato, caratterizzato da improvvise fiammate da ambo le parti. Senigallia torna a farsi vedere in attacco e al 61’ riesce a sbloccare la contesa: Scheffer Bracco è il più lesto ad avventarsi sulla sfera, insaccando lo 0-1 che fa esplodere la panchina ospite. Il Vastogirardi è frastornato ma ci prova con il solito Caon che di potenza sfiora il pareggio.

I locali, però, sono sbilanciati in attacco e la Vigor è lesta ad approfittarne al 71’ con Baldini che con una precisa conclusione trova lo 0-2 che mette al sicuro il risultato. I padroni di casa provano il tutto per tutto nel finale, ma al 90’ il neo entrato Vrioni cala il tris con un perfetto diagonale. La Vigor Senigallia espugna il “Di Tella” per 3-0 e torna a sorridere, salendo a quota 23 punti in graduatoria.