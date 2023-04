Vigor nervosa, a Vastogirardi solo un punto

Vastogirardi

: Petriccione 6, Solimeno 6 (34’ st Canale sv), Panaro 6, Gargiulo 6, Ruggieri 6, Iacullo 6, Sergio 5.5 (18’ st Fiori 6), Antogiovanni 6, Calemme 6, Hernandez 6.5 (37’ st Bentos), Makni. A disp. Nappo, Modesti, Khoris, Ortu, Ciocca, Pierfederici. All. Coletti 6.

VIGOR SENIGALLIA: Roberto 6, Tomba 6 (40’ st Olivi sv), Bartolini 6, Marini 6, Gambini 5.5 (12’ st Pierpaoli 5.5), Magi Galluzzi 6, Kerjota 6, Mancini 5.5 (12’ st Pesaresi A. 6), Pesaresi D. 6, Baldini 6 (42’ st Marcucci sv), Ballello 6 (29’ st Vrioni sv). A disp. Sarti, Rotondo, Mori, Bucari. All. Clementi 6.

Arbitro: Ferrara di Roma 5.

Reti: 10’ st Hernandez (V), 21’ st Makni (aut. S).

Note: ammoniti Gambini, Mancini, Pesaresi, Ruggieri (V.), Antogiovanni (V.), Hernandez, Solimeno, Tomba. Espulsi dalla panchina Giulietti e Rotondo.

Finisce in parità il match tra il Vastogirardi e la Vigor Senigallia e succede tutto nella ripresa. Una gara molto equilibrata e decisamente nervosa con tanti contatti e moltissime proteste. Sono i padroni di casa a dare il via alle danze con una punizione di Hernandez al centro dell’area di rigore avversaria che genera il caos, ma la Vigor riesce comunque a salvarsi. I padroni di casa spingono ancora al 16’ con Gargiulo che dopo una bella azione personale riesce a servire Calemme che però spedisce alta la concussione. La Vigor Senigallia protesta per un contatto in area di rigore avversaria, i giocatori ospiti chiedono il rigore e si scatenano le proteste con l’arbitro che prova a far tornare la calma sventolando tre cartellini gialli e affibbiando due rossi alla panchina. Con il passare dei minuti la squadra di Clementi sembra riuscire a sciogliersi in attacco e crea un paio di azioni molto pericolose sulla trequarti avversaria. Nella ripresa si torna in campo con le due squadre intenzionate a provarle tutte. Sono i padroni di casa che riescono a sbloccare il match dopo 10 minuti: azione personale di Makni che riesce a trovare la deviazione vincente di Hernandez. Clementi corre subito ai ripari inserendo Alessandro Pesaresi e Pierpaoli. La Vigor si scuote e comincia a mettere sotto pressione la difesa avversaria: il forcing dà i suoi frutti al minuto 21 quando dopo una mischia in area di rigore la conclusione di Denis Pesaresi trova la sfortunata deviazione di Makni che manda la palla alle spalle del proprio portiere. E’ la Vigor ad avere l’inerzia del match e a rischiare anche il gol del vantaggio con Gargiulo costretto al grande intervento. La Vigor Senigallia ci prova fino alla fine ma non riesce a trovare la rete della vittoria e deve accontentarsi di un punto. Il bottino pieno avrebbe accorciato la classifica i danni del Pineto.