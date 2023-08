Vigor Senigallia: D’Errico è sempre più in forma - Ottimi segnali da Serfilippi a Senigallia

Le amichevoli sono finite, ora si fa sul serio. Già si parla di Coppa, del primo appuntamento ufficiale di una stagione che ripartirà proprio da dove era terminata quella precedente: Vigor-Alma. Il programma degli allenamenti congiunti è concluso, nell’ultima apparizione la Vigor ha battuto 11-1 l’Aesse Senigallia, neopromossa in Prima Categoria. I ragazzi di De Gregorio hanno giocato sulle ali dell’entusiasmo, nella ripresa sono calati vistosamente, ma la preparazione è iniziata da appena una settimana. Un derby suggestivo che deve essere valutato con equilibrio ed intelligenza. Sicuramente una buona occasione per la Vigor per definire alcuni aspetti tattici in vista della sfida contro il Fano.

D’Errico è sempre più in forma e questa è la notizia migliore per Aldo Clementi, molto positivo anche Serfilippi, tra i più pimpanti in fase offensiva e autore di un gol splendido. L’unico indisponibile è Tomba, fuori dai giochi per un fastidio all’adduttore, ma Clementi confida di poter recuperare il suo centrale per la gara di Coppa di domenica. "Un buon allenamento, al di là della differenza di categoria faccio i complimenti ai nostri cugini dell’ Aesse. Mister De Gregorio ha dato la sua impronta a questo gruppo e si vede – afferma il tecnico della Vigor Aldo Clementi –. Un’ identità di gioco davvero forte, nel primo tempo hanno dimostrato di essere una squadra ben organizzata".

La situazione sembra essere migliorata rispetto a qualche giorno fa. Dopo la vittoria di misura contro la Castelfrettese, mister Clementi aveva mostrato tutto il suo disappunto. Poca attenzione, tanti errori individuali… Risultato: una prestazione totalmente insoddisfacente. Contro l’Aesse si è vista una Vigor più attenta, la strigliata sembra aver sortito gli effetti sperati, ma si sa, il calcio d’agosto riesce a mascherare qualsiasi lacuna.

"Il mio compito è quello di tenere la squadra sulla corda, un allenatore non può accettare cali di concentrazione senza intervenire – ribadisce Clementi –. Questo gruppo sta crescendo esponenzialmente nella gestione del pallone, indubbiamente la volontà di fare la partita è nel nostro dna. Dobbiamo migliorare però in fase di non possesso, capire alcune dinamiche, essere più attenti e non incappare in evitabili errori di posizione".

Commettere certe ingenuità al cospetto di avversari più esperti potrebbe risultare estremamente pericoloso. Clementi ne è consapevole e non ha alcuna intenzione di farsi male, perciò raccomanda attenzione sin da subito. "Contro certi giocatori paghi dazio ed è bene che tutti se ne rendano conto – conclude il tecnico vigorino –. Senza la giusta mentalità, il rischio di prendere schiaffi molto dolorosi è concreto".

Nicolò Scocchera