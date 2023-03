Vince l’Aurora Treia Passatempo finisce ko

PASSATEMPESE

0

AURORA TREIA

1

PASSATEMPESE: Strappini, Esposito (1’ st Zannini), Polidori, Montesi, Rossini, Stortoni, Catena (20’ st Simoncini), Capomagi (46’ st Stacchiotti), Storani (28’ st Mihaylov), Martiri, Ferreyra. All. Moriconi.

AURORA TREIA: Cartechini, Cervigni, Marchetti, Capradossi, Palazzetti, Filacaro, Capponi (30’ st Marini), Panichelli, Voinea, Badiali, Andreucci (40’ st Di Francesco). All. Passarini.

Arbitro: Sabbouh di Fermo.

Rete: 35’ pt Badiali.

La vice capolista Aurora Treia non sbaglia prendendosi tre punti sul campo di Passatempo. Esordio amaro invece per mister Francesco Moriconi sulla panchina dei gialloblu che ha preso il posto a metà settimana di Paolo Menghini, sollevato dall’incarico. Altra sconfitta per la Passatempese, di misura, maturata nel primo tempo. E dopo che i padroni di casa sciupano una ghiotta occasione al quarto d’ora. Stortoni prima impegna su punizione Cartechini che devia in angolo. Dal corner c’è un tocco di mano in area ospite, il direttore di gara assegna il calcio di rigore, ma lo stesso Stortoni dagli undici metri calcia fuori. Esce fuori l’Aurora Treia particolarmente pericolosa nel reparto avanzato e solida in difesa. Al 21’ dopo una mischia furibonda in area locale Strappini si supera su un tiro dalla distanza. Il gol sembra nell’aria per gli ospiti e arriva al 35’ quando Voinea libera di tacco Badiali che con un diagonale infila Strappini per il gol vittoria. Nella ripresa gioco spezzettato con l’Aurora Treia che controlla bene gli sterili attacchi dei padroni di casa. La Passatempese ci prova al 25’ con un colpo di testa di Rossi che termina di poco alto. Vince l’Aurora con il gol di Badiali, il migliore in campo assieme a Voinea.