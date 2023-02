Virtus, a Montegranaro un derby ricco di insidie

Il percorso settimanale che conduce al derby di domani a Montegranaro è stato accidentato per la Virtus. Allenamenti sempre a ranghi ridotti, per i contrattempi che hanno riguardato quasi metà della rosa: Rosettani e Botteghi influenzati, Felicioni fermo precauzionalmente per fastidi non gravi, Fermani e Abbate acciaccatisi nel campionato Under 19. Alla fine dovrebbero recuperare tutti ma coach Schiavi non ha potuto preparare come avrebbe voluto la gara. La Sutor è in gran forma e in fiducia, corroborata da una striscia di 5 vittorie. "Prevedo una battaglia tosta – ha dichiarato il dg Marco Pallotti – considerando la loro eccellente condizione. Ma noi siamo ugualmente forti. Sarà importante dosare bene le forze".