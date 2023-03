Virtus Civitanova, derby insidioso con la Taurus Jesi

È una Taurus Jesi più gagliarda e competitiva dell’andata, anche in virtù dei ritocchi apportati nel frattempo alla rosa, quella che scenderà domani alle 18 al PalaRisorgimento per affrontare la Virtus nella terzultima giornata della regular season. A dicembre finì con un comodo +25 per gli aquilotti ma stavolta ci sarà forse da sudare almeno una-due delle proverbiali 7 camicie. Più che mai in fiducia (8 vittorie consecutive) a dispetto dell’infortunio che ha tolto di mezzo capitan Felicioni per il cammino restante, la Virtus resta ampiamente favorita malgrado l’avversario di turno stia a sua volta attraversando un ottimo periodo di forma come dimostrano i 5 successi colti nelle ultime 8 partite. La Taurus ha già raggiunto domenica scorsa il suo obiettivo (la qualificazione ai playoff a spese dell’Assisi) e dunque potrà giocarsi in scioltezza, a nervi distesi, le sue fiches. Sulla scorta della classifica attuale è verosimile che, nel 1° atto dei playoff in programma dal 16 al 23 aprile al meglio delle 2 vittorie su 3, la Virtus ritroverà proprio gli jesini. E dunque la sfida di domani servirà anche per cominciare a scrutarsi vicendevolmente e a prendere le misure.